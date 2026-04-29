Crac da 500 milioni | ribaltamento in Appello e beni restituiti

La Corte di Appello di Bari ha emesso una sentenza che ribalta le condanne relative a un fallimento da circa 500 milioni di euro avvenuto a Bisceglie. La decisione prevede il dissequestro immediato dei beni appartenenti alla Congregazione Ancelle. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario iniziato a seguito di un crac finanziario che ha coinvolto diverse parti e ha portato alla confisca di numerosi beni.

? Cosa sapere La Corte di Appello di Bari ribalta le condanne per il crac di Bisceglie.. Il verdetto dispone il dissequestro immediato dei beni della Congregazione Ancelle.. La Corte di Appello di Bari ha emesso il verdetto definitivo sul crac da 500 milioni di euro della Casa della Divina Provvidenza di Bisceglie, portando a una drastica riduzione delle condanne originarie dopo tredici anni di vicende giudiziarie. Il provvedimento vede sei assoluzioni su nove imputati, una prescrizione e due sentenze ridimensionate rispetto al primo grado del Tribunale di Trani. Il percorso giudiziario, iniziato oltre un decennio fa, si conclude con una nuova valutazione dei ruoli all’interno dell’ente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crac da 500 milioni: ribaltamento in Appello e beni restituiti Notizie correlate Frode Iva da 500 milioni: sequestrati 32 milioni di beniUn sequestro di beni per 32 milioni di euro ha messo in luce una rete criminale internazionale nel settore informatico. Beni mafiosi restituiti: l’Emilia-Romagna trasforma i sequestri in serviziL’assessora alla legalità della Giunta De Pascale, Elena Mazzoni, ha presentato i risultati del recupero di immobili sottratti alla criminalità... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Crac Casa Divina Provvidenza: dopo 13 anni tutti gli imputati assolti in appello; Crac Divina provvidenza da 500 mln, assolti tutti gli imputati: ribaltata la sentenza di primo grado; Crac Divina Provvidenza di Bisceglie, 13 anni dopo gli imputati sono stati assolti; Crac Divina Provvidenza, tutti assolti in appello dopo 13 anni: cade l’accusa sul maxi dissesto. Crac Divina Provvidenza, tutti assolti in appello dopo 13 anni: cade l’accusa sul maxi dissestoSi chiude con un’assoluzione generale, dopo tredici anni, il processo sul crac da circa 500 milioni di euro della Casa ... immediato.net Crac Divina Provvidenza di Bisceglie, 13 anni dopo gli imputati sono stati assoltiLa Corte d’Appello di Bari ribalta le condanne di primo grado: assolti i nove imputati, tra cui l’ex senatore Azzolini, perché il fatto non sussiste o non costituisce reato ... trmtv.it La domenica, a Porta Capuana, ha un suono preciso. È il crac della pasta sfoglia quando la spezzi. Dal 1837 abbiamo servito tantissimi clienti. Eppure, alcuni non passano soltanto: restano. Si chiamava Michele. Procidano vero. Di quelli con il mare negli occ - facebook.com facebook