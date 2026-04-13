Beni mafiosi restituiti | l’Emilia-Romagna trasforma i sequestri in servizi

L’assessora alla legalità della regione ha annunciato i risultati relativi al recupero di immobili sequestrati alla criminalità organizzata. La regione si colloca tra le prime in Italia per l’utilizzo sociale di questi beni. I sequestri riguardano immobili che ora vengono destinati a servizi pubblici o sociali. La presentazione ufficiale ha fornito dati sui beni restituiti e sul loro impiego successivo.

L’assessora alla legalità della Giunta De Pascale, Elena Mazzoni, ha presentato i risultati del recupero di immobili sottratti alla criminalità organizzata, evidenziando come l’Emilia-Romagna si posizioni ai vertici nazionali per l’utilizzo sociale di tali beni. A Montecchio, la recente inaugurazione di una palazzina precedentemente appartenuta alla famiglia Vertinelli segna un punto di svolta per l’Unione Val d’Enza, che ora potrà contare su nuovi spazi destinati ai servizi sociali. Il bilancio della gestione regionale parla chiaro: sono 49 i beni immobili confiscati che hanno ricevuto finanziamenti dalla Regione per essere trasformati in risorse per la collettività.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Beni mafiosi restituiti: l’Emilia-Romagna trasforma i sequestri in servizi Beni confiscati alle mafie, Emilia-Romagna ai vertici in Italia: tre casi nel RimineseLa Regione Emilia-Romagna si conferma tra le prime in Italia per i beni confiscati alla criminalità organizzata e destinati a un nuovo utilizzo con... Beni confiscati alle mafie, Emilia-Romagna ai vertici in Italia: tre casi nel FerrareseLa Regione Emilia-Romagna si conferma tra le prime in Italia per i beni confiscati alla criminalità organizzata e destinati a un nuovo utilizzo con...