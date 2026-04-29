Cpr Struttura da 43 milioni di euro è sperpero di risorse si utilizzino per vere necessità
Il Movimento 5 Stelle critica il progetto per la costruzione di un nuovo Centro di Permanenza per i Rimpatri a Castel Volturno, valutando che la spesa di 43 milioni di euro rappresenti uno spreco di risorse. Secondo il partito, i fondi dovrebbero essere destinati a esigenze più urgenti. La questione riguarda il finanziamento e l’effettivo utilizzo delle risorse pubbliche destinate alla struttura.
Il progetto per la costruzione di un nuovo Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) a Castel Volturno finisce nel mirino del Movimento 5 Stelle. “Il piano imposto dal Governo Meloni e dal Ministro Piantedosi non rappresenta una soluzione al tema migratorio, ma un pericoloso manifesto ideologico.🔗 Leggi su Casertanews.it
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