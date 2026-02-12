Imola trasloco da 8 milioni euro nel mirino di FdI | fondi spesi prima delle necessità?

A Imola, la polemica sulle spese pubbliche si accende ancora. Questa volta, il centro del dibattito riguarda il trasloco del Circondario all’Osservanza, un’operazione costata circa 8 milioni di euro. Molti si chiedono se siano stati spesi soldi prima che fosse davvero necessario, considerando il costo elevato e il fatto che si tratta di un’operazione che potrebbe aver potuto aspettare. La vicenda ha acceso le discussioni tra le forze politiche locali, che ora chiedono chiarezza sui criteri di investimento pubblico in tempi di bilanci stretti.

Circondario all’Osservanza, la Trasloco da 8 Milioni Euro nel Mirino di Fratelli d’Italia. Imola è al centro di una polemica politica per il recente trasloco del Circondario all’Osservanza in un padiglione riqualificato dell’ex complesso manicomiale. L’operazione, costata 8 milioni di euro finanziati con fondi europei e un contributo di Con.Ami, è stata aspramente criticata da Fratelli d’Italia, che la definisce una spesa eccessiva e poco lungimirante. I consiglieri di opposizione contestano la mancanza di una pianificazione strategica e l’utilizzo di risorse che avrebbero potuto essere impiegate in progetti più rilevanti per il territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

