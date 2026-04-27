Cpr a Castel Volturno il ' no' secco della chiesa | Qui si rinchiude la dignità e l' umanità delle persone

Durante una conferenza stampa al Centro Fernades, il vescovo di Caserta e arcivescovo di Capua ha dichiarato un netto rifiuto alla costruzione di un Cpr a Castel Volturno. Le sue parole si sono concentrate sulla preoccupazione riguardo alla privazione della dignità e dell’umanità delle persone coinvolte. La posizione della chiesa è stata espressa chiaramente senza mezzi termini, sottolineando la contrarietà all’iniziativa.

Un secco ‘no’ alla realizzazione del Cpr a Castel Volturno. E’ quello espresso dal vescovo di Caserta e arcivescovo di Capua Pietro Lagnese nel corso di una conferenza stampa svolta al Centro Fernades.Al dibattito, incentrato sul complesso tema delle migrazioni e dell’accoglienza, sono.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Cangiano (FdI), ‘Cpr Castel Volturno, apertura al dialogo con la Chiesa’Tempo di lettura: 2 minuti «Accogliamo con grande favore la disponibilità del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ad incontrare il vescovo della... Cpr a Castel Volturno, Zinzi difende la scelta del governo: "Sinistra ostaggio della sindrome Nimby"“Il Cpr di Castel Volturno, che sarà realizzato da Invitalia per conto del ministero dell’Interno, è una struttura necessaria per rafforzare la... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il Viminale vuole un Cpr a Castel Volturno, no del governatore campano Fico; Il no dei vescovi campani al Cpr di Castel Volturno. Un territorio già mortificato più volte; A Castel Volturno bando da 43,3 milioni per realizzare il Centro per il rimpatrio; CPR a Castel Volturno: associazionismo, chiesa e regione dicono no. Ecco un pessimo modo per affrontare le questione CPR di CASTEL VOLTURNO. Lagnese, vescovo dell’economia, crede essere monsignor Romero e si riscopre terzomondistaNella giornata di oggi non abbiamo il tempo per scrivere una nostra nota sull'evento svoltosi stamattina presso la diocesi di Caserta. Questo giornale aveva affrontato in maniera equilibrata il tema d ... casertace.net Cpr a Castel Volturno, il vescovo Lagnese convoca una conferenza stampa al Centro FernandesScopri tutti i dettagli riguardo Cpr a Castel Volturno, il vescovo Lagnese convoca una conferenza stampa al Centro Fernandes . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com CONTE, SPACCATURA INTERNA: L’ADDIO COME “LIBERAZIONE” L’aria che si respira a Castel Volturno è tutt’altro che serena. Le indiscrezioni raccontano di tensioni crescenti e di un ambiente appesantito da equilibri sempre più fragili. "L’addio di Conte s - facebook.com facebook #Hojlund non è al meglio, può saltare la Cremonese: cosa filtra da Castel Volturno x.com