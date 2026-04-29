Coste sotto pressione | in Sicilia il 70% della popolazione vive sul mare

In Sicilia, circa il 70% della popolazione vive lungo le aree costiere, rendendo il rapporto tra terra e mare particolarmente stretto. La regione riconosce il mare come una risorsa importante, ma allo stesso tempo come una zona soggetta a pressioni crescenti. La presenza umana in queste zone si traduce in sfide legate alla gestione delle risorse e alla tutela dell’ambiente marino.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina A Ortigia esperti e istituzioni a confronto sulla gestione sostenibile delle aree costiere tra cambiamento climatico e sviluppo La Sicilia guarda al mare come a una risorsa vitale, ma anche come a una frontiera fragile.🔗 Leggi su Lifeandnews.it

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Sicile : un supervolcan sous-marin capable de déclencher un tsunami - Documentaire Catastrophe - TM

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