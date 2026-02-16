Maltempo in Italia | Sardegna e Sud sotto pressione tra venti forti e mareggiate rischio allagamenti e danni alle coste
Il maltempo ha colpito l’Italia, con venti forti e mareggiate che hanno messo sotto pressione Sardegna e regioni del Sud. La causa principale è un’intensa perturbazione proveniente dal Nord Africa, che ha portato mareggiate alte fino a 4 metri e raffiche di vento che hanno superato i 100 kmh. La situazione ha provocato allagamenti in alcune zone costiere e danni alle strutture lungo le spiagge, dove le onde hanno invaso le strade e i lungomari.
Maltempo, l’Italia nel Mirino di Vento e Pioggia: Allerta su Sardegna e Sud. L’Italia si prepara a un inizio settimana all’insegna del maltempo, con mareggiate intense e venti che supereranno i 100 kmh lungo le coste sarde e del basso Tirreno. Le regioni adriatiche e l’estremo Sud saranno interessate da piogge e rovesci, mentre al Nord le Alpi offriranno protezione, favorendo nevicate abbondanti e un temporaneo aumento delle temperature grazie ai venti favonici. Un quadro meteo in rapida evoluzione, destinato a peggiorare ulteriormente nel corso della settimana. Un Gradiente Barico in Pressione: L’Alta Pressione Non Basta.🔗 Leggi su Ameve.eu
Ciclone di San Valentino: Italia sotto maltempo, allerta meteo per dieci giorni tra piogge, venti e mareggiate.
Il ciclone di San Valentino ha portato piogge intense e venti forti su tutta l’Italia, creando disagi soprattutto nelle zone costiere e nelle città del Nord.
Maltempo, Sud e Centro travolti da mareggiate e venti furiosi: raffiche fino a 137 km/h. Un morto a Formello, danni e Comuni isolati
Un uomo di 58 anni ha perso la vita a Formello, vicino Roma, quando una frana ha travolto la sua palazzina di tre piani, a causa di intense piogge e venti fortissimi.
Maltempo in Sardegna: un'intensa mareggiata arriva fino al paese
