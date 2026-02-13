Sicilia orientale sotto la tempesta | allerta arancione per rischio idraulico e mareggiate intense su coste ed Eolie

La Sicilia orientale si trova sotto una forte perturbazione che ha portato maltempo intenso e mareggiate. Messina e Catania sono in allerta arancione per rischio idraulico e mareggiate, con acqua che si abbatte sulle coste e sulle Eolie. La situazione rimane critica mentre le condizioni meteo peggiorano, costringendo le autorità a mettere in allerta le popolazioni delle zone più a rischio.

Sicilia in allerta: maltempo, mareggiate e allerta arancione a Messina e Catania. La Sicilia orientale è sotto la morsa di una perturbazione atlantica che ha portato al passaggio in codice arancione per rischio idraulico e idrogeologico nelle province di Catania e Messina, oltre che nel versante ionico dell’Etna e nelle isole Eolie. Venti di burrasca e mareggiate intense mettono a rischio coste e infrastrutture, con particolare attenzione rivolta al fiume Akragas ad Agrigento dove il sindaco ha emesso un’ordinanza di allerta. La situazione meteo e le previsioni. L’aggravarsi delle condizioni meteorologiche era stato preannunciato già nella giornata di ieri, 11 febbraio 2026, con l’avvicinamento di una perturbazione atlantica.🔗 Leggi su Ameve.eu

Allerta maltempo in Sicilia, intense mareggiate nel Catanese

