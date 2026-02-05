Venti forti e temporali in arrivo su tutta la Puglia | scatta la doppia allerta meteo giallo-arancione sui Monti Dauni

Venti forti e temporali si avvicinano alla Puglia. Dopo una tregua durata una giornata, le previsioni segnalano che il maltempo tornerà a colpire già a partire da domani. Viene allertata tutta la regione, con particolare attenzione sui Monti Dauni dove scattano le allerte giallo e arancione.

Peggioramenti previsti già a partire da questa notte e per tutta la mattinata di domani. Allerta arancione per vento per i comuni dell'area subappenninica Dopo la preannunciata tregua registrata nella giornata di oggi, 5 febbraio, il maltempo è pronto a fare di nuovo capolino in Puglia. Già a partire dalle prossime ore, infatti, le perturbazioni atlantiche interesseranno l'intero territorio regionale. Si prevedono infatti, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati. Per tale motivo il Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze della Regione ha diramato una allerta gialla di 14 ore a partire dalla mezzanotte del 6 febbraio.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

