Così viene spacciata la droga a Roma tra street dealing e home lab 9 arresti
La polizia ha arrestato nove persone e ha sequestrato più laboratori domestici dedicati allo spaccio di droga tra Roma, i suoi sobborghi e le zone del litorale e dei Castelli. L’operazione ha portato alla scoperta di diversi ambienti allestiti all’interno delle abitazioni per la produzione e la distribuzione di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno riguardato principalmente lo spaccio tra strada e ambienti casalinghi.
Nove arresti e diversi laboratori domestici smantellati: la Polizia di Stato ha colpito lo spaccio tra Roma, litorale e Castelli.🔗 Leggi su Virgilio.it
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