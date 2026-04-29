Così viene spacciata la droga a Roma tra street dealing e home lab 9 arresti

La polizia ha arrestato nove persone e ha sequestrato più laboratori domestici dedicati allo spaccio di droga tra Roma, i suoi sobborghi e le zone del litorale e dei Castelli. L’operazione ha portato alla scoperta di diversi ambienti allestiti all’interno delle abitazioni per la produzione e la distribuzione di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno riguardato principalmente lo spaccio tra strada e ambienti casalinghi.