A Campobasso, dieci giovani sono stati fermati dalle forze dell'ordine durante un'operazione antidroga. Tra loro, due minorenni sono stati denunciati per spaccio di hashish, con circa 20 grammi sequestrati nei pressi del terminal bus. L'intervento ha coinvolto anche altri ragazzi, che sono stati sottoposti a controlli e perquisizioni.

Dieci giovani segnalati e venti grammi di hashish sequestrati, questo il bilancio di un controllo della Polizia di Stato nei pressi del terminal bus di Campobasso. L'operazione, condotta nella mattinata del 26 febbraio, ha portato alla denuncia di due minorenni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e alla segnalazione di tutti i presenti per detenzione di droga per uso personale. Operazione antidroga a Campobasso Comportamenti sospetti e controllo immediato Sequestro di hashish e tentativo di disfarsi della droga Denunce e segnalazioni alla Prefettura Operazione antidroga a Campobasso Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'intervento è scattato intorno alle ore 08.

© Virgilio.it - Droga spacciata tra studenti a Campobasso, coinvolti anche due minorenni: l'operazione

