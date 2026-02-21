Dal barbiere o nelle keybox Ecco dove viene nascosta la droga a Roma 12 arresti

A Roma, la droga viene nascosta ovunque, anche nei barbiere e nelle keybox, creando un sistema mobile e difficile da individuare. Gli investigatori hanno arrestato dodici persone tra Flaminio, Tor Bella Monaca, Prenestino e Magliana, scoprendo come i trafficanti spostino le sostanze tra diversi punti strategici. La presenza di vedette e di nascondigli dinamici rende il lavoro delle forze dell’ordine complicato, mentre i dettagli sui metodi di occultamento continuano a emergere.

Tutti gli arresti sono stati convalidati dall'Autorità giudiziaria. Sequestrate diverse tipologie di droghe Dal quartiere Flaminio a Tor Bella Monaca, dal Prenestino alla Magliana. Cambia lo scenario ma non sostanza: tra droga nascosta nei luoghi più impensati, vedette, nascondigli dinamici e basi logistiche improvvisate. A Roma la droga si nasconde ovunque. Una segnalazione sull'applicazione YouPol ha condotto gli agenti in un barber shop apparentemente ordinario. La realtà è emersa sotto una delle poltrone del salone: dietro una semplice sedia per i clienti, si celava un vero e proprio deposito di droga.