Boom di jet privati verso le Maldive | quanto costa un volo diretto senza scalo in Medio Oriente
Negli ultimi tempi, si registra un aumento di voli privati verso le Maldive, soprattutto da parte di chi utilizza jet senza scalo in Medio Oriente. Questo fenomeno si è accentuato dopo l'inizio del conflitto in Iran, portando a un aumento delle richieste di voli diretti. I costi di questi spostamenti variano in base a diversi fattori, ma rappresentano comunque un settore in forte espansione.
Da quando è scoppiata la guerra in Iran, c'è stato un boom di jet privati diretti alle Maldive. Quanto costa al momento un volo diretto (privato o di linea) che non prevede scali in Medio Oriente?. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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