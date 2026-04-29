Così lIntelligenza artificiale ha ricostruito la fuga da Pompei

Recentemente, un sistema di intelligenza artificiale ha ricostruito dettagliatamente la fuga dalla città di Pompei durante l’eruzione del Vesuvio. Utilizzando dati archeologici e immagini, l’AI ha generato una rappresentazione visiva degli eventi, offrendo un’interpretazione moderna di un episodio storico. Questa applicazione dimostra come le tecnologie avanzate possano contribuire a rivedere e comprendere meglio il passato.

L’Intelligenza artificiale non proietta solo verso il futuro, ma può diventare una chiave importante per rileggere il passato. Oggi, grazie all’incontro tra innovazione tecnologica e ricerca scientifica, è possibile ricostruire storie rimaste sepolte per secoli, come quelle di Pompei, rimaste intrappolate sotto la cenere dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Per la prima volta, infatti, il Parco Archeologico di Pompei, in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova, ha sperimentato l’utilizzo dell’Ia per dare forma a una ricostruzione digitale del passato, basandosi sulle indagini archeologiche portate avanti dal ministero della Cultura.🔗 Leggi su Panorama.it

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