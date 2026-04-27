Le immagini ricostruite dall’intelligenza artificiale mostrano i movimenti e i tentativi di fuga delle persone presenti a Pompei durante l’eruzione del 79 d.C. I dati digitali indicano come alcune persone abbiano tentato di allontanarsi, mentre altre sono rimaste in attesa o sono state colte di sorpresa. La ricostruzione si basa su analisi di reperti archeologici e modelli digitali per rappresentare con precisione quegli attimi drammatici.

L'intelligenza artificiale ricostruisce i drammatici tentativi di fuga durante l'eruzione del 79 d.C. a Pompei. Una scoperta innovativa che permette di comprendere meglio gli ultimi momenti delle vittime del Vesuvio. Il Parco Archeologico di Pompei continua a sorprendere il mondo, trasformandosi oggi in un laboratorio d'avanguardia dove la storia incontra l'innovazione digitale. Grazie all'impiego dell'intelligenza artificiale, i ricercatori sono riusciti a compiere un passo avanti straordinario, ricostruendo con precisione chirurgica le dinamiche di un drammatico tentativo di fuga avvenuto durante la catastrofica eruzione del Vesuvio nel 79 d.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Pompei, l’intelligenza artificiale svela il tragico tentativo di fuga dall’eruzione

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