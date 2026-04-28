Un mortaio sulla testa e dieci monete in tasca | l’Intelligenza Artificiale ricostruisce la disperata fuga di due uomini da Pompei durante l’eruzione

Un uomo si allontana di corsa, con un mortaio sulla testa e dieci monete in tasca, mentre l’eruzione vulcanica avvolge la città di Pompei. Un’intelligenza artificiale ha ricostruito la fuga di due uomini durante quell’evento, basandosi su immagini e dati raccolti. Nel buio provocato dalla nube di cenere, uno di loro si dirige verso la costa, cercando di mettersi in salvo.

Nel buio innaturale di un’eruzione vulcanica, sotto una pioggia letale di frammenti incandescenti, un uomo corre verso la costa. Sulla testa regge un mortaio di terracotta per proteggersi la testa. In una mano stringe una lucerna in ceramica per tagliare l’oscurità; nell’altra, un gruzzolo di dieci monete di bronzo, ciò che gli sembrava più utile per sopravvivere. Al mignolo sinistro porta un piccolo anello di ferro. Non è la sceneggiatura di un film, ma l’esatta fotografia degli ultimi istanti di vita di un pompeiano nel 79 d.C., restituita oggi con precisione millimetrica grazie all’incrocio tra scavi archeologici e Intelligenza Artificiale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Un mortaio sulla testa e dieci monete in tasca: l’Intelligenza Artificiale ricostruisce la disperata fuga di due uomini da Pompei durante l’eruzione Notizie correlate Pompei, l’intelligenza artificiale svela il tragico tentativo di fuga dall’eruzioneL'intelligenza artificiale ricostruisce i drammatici tentativi di fuga durante l'eruzione del 79 d. Pompei, i ricercatori creano un'immagine di un uomo in fuga dall'eruzione con l'intelligenza artificialePer la prima volta, il Parco Archeologico di Pompei ha utilizzato strumenti di intelligenza artificiale per proporre, in collaborazione con... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Pompei, l’uomo con il mortaio in testa rivive grazie all’IA: la sconvolgente ricostruzione della fuga dall'eruzione del Vesuvio del 79 d.C.; Pompei, l’IA ricostruisce l’ultimo gesto di una vittima dell'eruzione; Pompei, l'Intelligenza artificiale fa rivivere chi fuggiva dalla lava; Fuggiva dal Vesuvio con un mortaio in testa: l'IA riporta in vita i suoi ultimi istanti. Pompei, l'intelligenza artificiale dà un volto a una delle vittime dell'eruzione: scappava proteggendosi con un mortaioPADOVA - L’uomo che fuggiva dai lapilli del Vesuvio ha ora un volto e un corpo. A restituirglieli è l’intelligenza artificiale, utilizzata per la prima volta dal ... ilgazzettino.it Pompei, l’uomo con il mortaio in testa rivive grazie all’IA: la sconvolgente ricostruzione della fuga dall'eruzione del Vesuvio del 79 d.C.Un uomo con un mortaio sulla testa, una lucerna accesa nel buio e dieci monete strette con sé. Duemila anni dopo, la sua fuga disperata torna visibile. Non è un racconto, ma una ricostruzione ... tg.la7.it Le ultime mosse di Anthropic stanno ridisegnando il mercato dell’intelligenza artificiale applicata al lavoro quotidiano. Dopo il lancio di Claude in versione sempre più orientata agli agenti, la novità che sta facendo discutere è “Cowork”: un sistema che trasform facebook Il governo cinese ha bloccato l'acquisizione della piattaforma di intelligenza artificiale #Manus da parte del colosso americano #Meta, un affare da 2 miliardi di dollari. #Cina x.com