Rosellina Madeo chiede spiegazioni sulla situazione del sottopasso a Montalto Uffugo

Rosellina Madeo si è presentata questa mattina davanti al municipio di Montalto Uffugo, chiedendo spiegazioni sulla situazione del sottopasso che da settimane rimane chiuso. La donna ha portato con sé cartelli e ha contestato l’immobilismo delle autorità, lamentando disagi per chi deve attraversare il paese ogni giorno. La gente si ferma a guardare, mentre le promesse di intervento si rincorrono senza mai portare a una soluzione concreta. Intanto, il traffico si accumula e i residenti sono sempre più stanchi di questa attesa infinita.

Nel cuore del comune di Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza, un problema vecchio come il tempo — o forse ancora più antico — sta bloccando il traffico, ostacolando la vita quotidiana e mettendo a dura prova il diritto alla mobilità di una comunità. La situazione riguarda il sottopasso in località Taverna, un'area che dovrebbe consentire il passaggio sicuro tra due zone della città, ma che, invece, rimane inattivo da anni. E la causa? Un reperto storico scoperto nel 2022, e che ormai da quattro anni non si sposta, lasciando senza via di fuga un'intera area urbana. Rosellina Madeo, consigliere regionale del Partito Democratico, ha depositato un'interrogazione presso l'assessorato della Regione Calabria, con l'obiettivo di ottenere chiarimenti e un intervento immediato.

