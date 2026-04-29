Cosenza 230 posti vacanti nel turismo | folla al Talent Day

A Cosenza si è svolto il Talent Day organizzato da Confcommercio e FIPE, con più di 150 candidati presenti. Il Centro per l'Impiego ha annunciato 230 posti vacanti destinati alla stagione turistica estiva. La giornata ha visto una grande affluenza di persone in cerca di occupazione nel settore del turismo.

? Cosa sapere Oltre 150 candidati a Cosenza per il Talent Day organizzato da Confcommercio e FIPE.. Il Centro per l'Impiego offre 230 posti vacanti per la stagione turistica estiva.. Oltre 150 candidati si sono accalcati questa mattina presso la sede di Confcommercio a Cosenza per il quinto FIPE Talent Day, un incontro che ha messo in contatto diretto le aziende del settore turistico con chi cerca una collocazione professionale. Mentre nei centri minori della provincia il ritmo della vita segue ancora i tempi lenti delle stagioni, nel capoluogo cosentino il fermento è stato palpabile. La giornata, nata dalla collaborazione tra il Centro per l’Impiego e Confcommercio, non è stata una semplice riunione burocratica, ma una vera fiera del lavoro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cosenza, 230 posti vacanti nel turismo: folla al Talent Day Notizie correlate 200 posti al Job Talent Day: candidati entro il 22 marzoIl 28 marzo 2026, il parco divertimenti di Castel Romano aprirà le porte a oltre duecento nuovi dipendenti in un evento denominato Job Talent Day. Leggi anche: Job Talent Day a Cinecittà World: 200 posti di lavoro per la stagione 2026