Job Talent Day a Cinecittà World | 200 posti di lavoro per la stagione 2026

Cinecittà World annuncia le selezioni per oltre 200 posti di lavoro in vista della stagione 2026, che partirà il 21 marzo. La manifestazione si svolge a Roma e riguarda diverse figure professionali pronte a inserirsi nel parco divertimenti. Le opportunità di impiego riguardano vari settori e sono rivolte a chi desidera lavorare nel mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento.

