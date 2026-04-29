Durante un discorso rivolto al Congresso statunitense, il re britannico ha elogiato la tradizione dell’umorismo inglese, evidenziando come questa forma di comicità abbia radici profonde nel paese. La conversazione ha attirato l’attenzione su alcuni aspetti caratteristici di questa tipologia di umorismo, noto per il suo stile intelligente e ironico. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata riguardo a eventi o persone specifiche coinvolte in questa celebrazione culturale.

Nel suo discorso al Congresso statunitense il re britannico Carlo III ha onorato una lunga tradizione di battute, allusioni e understatement Martedì il sovrano del Regno Unito Carlo III ha tenuto un discorso al Congresso statunitense a Washington, durante la sua prima visita nel paese da quando è diventato re. Ha ricevuto diversi apprezzamenti per i toni distesi del discorso, in un momento di tensioni tra i due paesi, ma anche per l’affabilità con cui ha scherzato sulla loro storia comune. «Con lo spirito del 1776, forse possiamo essere d’accordo sul fatto che non siamo stati sempre d’accordo, almeno inizialmente», ha detto riferendosi all’indipendenza americana dal Regno Unito, di cui ricorre nel 2026 il 250° anniversario.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Cos’è l’“umorismo inglese”

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