Tre sull’altalena | umorismo e filosofia in un lockdown

Oggi alle 18:00, al Bloom di Mezzago, si tiene la seconda tappa della rassegna 45° Parallelo con lo spettacolo teatrale Tre sull’altalena. L’evento vede in scena attori e pubblico riuniti per una rappresentazione che combina elementi di umorismo e filosofia. La serata è stata annunciata come parte di un calendario di appuntamenti culturali previsti per questa stagione.

Oggi, domenica 15 marzo 2026, alle ore 18:00, il Bloom di Mezzago ospita la seconda tappa della rassegna 45° Parallelo con lo spettacolo teatrale Tre sull’altalena. La rappresentazione, basata sul testo di Luigi Lunari e portata in scena dalla compagnia Ronzinante Teatro, vede sul palco Massimiliano Colombo, Patrizia Tonsi, Michele Masullo e Giuseppe Colella, quest’ultimo anche nel ruolo di regista insieme a Masullo. L’opera intreccia umorismo e filosofia attraverso l’incontro casuale di tre personaggi in una stanza chiusa da un allarme anti-inquinamento, trasformando un semplice errore d’indirizzo in un viaggio esistenziale verso il Giudizio finale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tre sull’altalena: umorismo e filosofia in un lockdown Articoli correlati “Tre sull’altalena”: enigmi, risate e riflessioni al Sipario Strappato di ArenzanoTre uomini – un commendatore, un capitano dell’esercito e un professore – si ritrovano nello stesso luogo per motivi diversi: il commendatore per un... Ciclo 45° Parallelo: il via con gli spiazzanti attori di “Tre sull’altalena“Un commendatore, un capitano dell’esercito e un professore, che si ritrovano nello stesso luogo, alla stessa ora, per ragioni differenti, il primo...