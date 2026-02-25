di Francesco Spagnolo Espulso Kelly, il calciatore inglese si è preso il rosso diretto per un fallo su un avversario. Una decisione destinata ancora a far discutere. L’inizio del secondo tempo all’Allianz Stadium si è trasformato in un vero incubo tattico per la squadra di Spalletti. Al rientro dagli spogliatoi, Kelly si è presto il rosso diretto. Inizialmente, il direttore di gara aveva estratto il secondo giallo per il difensore che viene espulso, ma la situazione è degenerata dopo l’intervento della tecnologia. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Richiamato dal monitor, l’arbitro ha analizzato attentamente la dinamica del fallo: l’arbitro va a rivedere il fallo, ricordiamo che potrebbe farlo solo per assegnare eventualmente un rosso diretto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Espulso Kelly: altra follia contro la Juventus! Rosso diretto al difensore inglese, cos’è successo contro il Galatasaray

Kelly Juventus, l’inglese sboccia a Bologna! Si incolla a Dallinga e fa un figurone al Dall’Ara: voto altissimo per il difensore inglesedi Redazione JuventusNews24Kelly Juventus, prestazione dominante al Dall’Ara premiata con un voto alto per la capacità di reggere l’urto fisico e...

Nzola espulso in Pisa Parma: follia pura, l’attaccante perde la testa e reagisce così! Stangata in arrivo, salterà la Juventus? Cos’è successodi Redazione JuventusNews24Nzola espulso in Pisa Parma: reazione folle dell’attaccante! Stangata in arrivo, salterà la Juventus? Cos’è accaduto La...

IL RIGORE ASSEGNATO CONTRO LA JUVENTUS IN CHAMPIONS LEAGUE È IMBARAZZANTE