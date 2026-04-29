La Brigata ebraica era un'unità militare composta da volontari ebrei che si sono uniti durante la Seconda guerra mondiale. Questa formazione ha partecipato alle operazioni militari in Italia, contribuendo alle operazioni di liberazione. I soldati sionisti che facevano parte di questa brigata provenivano da diversi paesi e avevano scelto di combattere al fianco delle forze alleate contro le forze dell'Asse. La Brigata ha operato in varie zone del territorio italiano durante il conflitto.

Volontari della Palestina mandataria, ma anche italiani, che combatterono in Romagna, sfondando la linea gotica, e poi a Tarvisio. L’aiuto ai reduci dei campi di sterminio e poi il ruolo nella nascente Israele Con la Stella di David sulle mostrine, i soldati ebrei comandati da Ernest Frank Benjamin sbarcarono a Taranto all’inizio del 1945, e furono impiegati al fronte in Romagna, combattendo con coraggio. La Brigata riportò alcune decine di vittime, contribuendo allo sfondamento della Linea gotica sul Senio. Fu quindi dislocata a Tarvisio, dove cominciò ad aiutare i sopravvissuti ai campi di sterminio nel loro ritorno o nell’emigrazione, tra mille difficoltà, nella Palestina mandataria sottoposta a controllo britannico.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cos'è la Brigata ebraica e chi erano quei soldati sionisti che liberarono l’Italia

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