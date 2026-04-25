Dopo diversi minuti di trattative, la Brigata Ebraica ha lasciato il corteo scortata dalla polizia, tra fischi e applausi; presidente dell’Anpi Pagliarulo ha commentato: "In una situazione del genere le bandiere israeliane non sono opportune, non si capisce per quale motivo ci siano" Tensioni.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Milano, insulti e fischi contro la Brigata Ebraica al corteo del 25 aprile: "Fascisti, sionisti, siete saponette mancate” - VIDEO

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Milano, pro Pal insultano la Brigata ebraica (che viene allontanata dal corteo). Fiano: «Ci hanno detto siete saponette mancate, mai successa una cosa così» – Il video«Siamo stati cacciati dal corteo, perché abbiamo nei nostri striscioni la stella di David, perché difendiamo il diritto dello stato d’Israele di...

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Argomenti più discussi: Brigata ebraica si sposta fuori dal corteo dl 25 aprile a Milano; Il 25 aprile a Roma tra cortei ed eventi per la Liberazione, strade chiuse e possibili tensioni.

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In testa al corteo del 25 aprile a Milano, c’è stata una prima contestazione contro la presenza della Brigata ebraica. A contestare la presenza della Brigata ebraica al grido di ‘via i sionisti dal 25 aprile’ sono i Carc e alcuni militanti pro Palestina, con bandiere e l - facebook.com facebook

''È una sensazione orribile essere espulsi da un corteo che dovrebbe celebrare la libertà''. È il commento di Emanuele Fiano, mentre la Brigata ebraica viene scortata dalle forze dell'ordine in tenuta antisommossa lungo via Senato in direzione piazza Cavou x.com