In diverse capitali europee, alcuni livelli di autonomia sono già stati ampliati, con poteri che vanno oltre le funzioni di base. A Berlino, Vienna e Madrid, le autorità locali hanno ottenuto nuove competenze e responsabilità, senza passare attraverso modifiche costituzionali. Questi cambiamenti sono già in vigore e influenzano la gestione delle città, mentre a Roma si discute di un possibile ampliamento dei poteri attraverso una revisione costituzionale.

AGI - Mentre Roma si appresta ad ottenere maggiori poteri con l' ingresso nella Costituzione, l' ampliamento dei poteri è già effettivo in alcune capitali europee, dotate di particolari forme di autonomia. I modelli europei di autonomia. Si suddividono in due principali modelli. Il primo è il modello della città-stato, caratterizzato dall' unificazione delle funzioni comunali e regionali o statali in un' unica entità istituzionale, come nel caso di Berlino, Vienna e – in parte – Zagabria. Il secondo è il modello a livelli di governo distinti, in cui l' amministrazione municipale della capitale coesiste con un' entità regionale o autonoma separata, come avviene a Bruxelles, Madrid e Budapest.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Cosa succede nelle altre città europee: i poteri di Berlino, Vienna e Madrid

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