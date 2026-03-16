Un mercato coperto in piazzale Alpini | Uno spazio vivo su modello di altre città europee

A Bergamo, il mercato coperto di piazzale Alpini è uno dei luoghi più discussi da quasi dieci anni. Dal 2018, la Giunta Gori ha presentato un progetto di riqualificazione dell’area, suscitando l’interesse del consigliere comunale Alessandro Carrara. Lo spazio, che si ispira a modelli di altre città europee, rappresenta un punto di riferimento per la vita cittadina e continua a essere al centro di attenzione pubblica.

Bergamo. Da quasi dieci anni è uno dei luoghi più controversi della città. Fin da quando, nel 2018, la Giunta Gori ha annunciato il progetto di riqualificazione di piazzale Alpini, il consigliere comunale Alessandro Carrara si è interessato al futuro dello spazio. Lunedì 16 marzo l’esponente della Lega cittadina ha rilanciato sui social con una nuova proposta: portare nella piazza vicino alla stazione un mercato coperto seguendo il modello di altre città europee. “Un’area con prodotti locali e piccoli ristoranti: uno spazio vivo – spiega -. È una suggestione. Non sono un architetto e non sono entrato nel merito di un progetto. Come consigliere comunale vorrei però aprire una riflessione, piazzale Alpini come è oggi non funziona. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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