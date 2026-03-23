Referendum anche nelle Marche prevale il No Ad Ancona e nelle altre città i contrari volano a oltre il 60 percento

Anche nelle Marche il risultato definitivo del referendum sulla giustizia volge alla netta vittoria del No. Anche nelle Marche il risultato definitivo del referendum sulla giustizia volge alla netta vittoria del No. Con 1.273 sezioni scrutinate su 1.570 il fronte di chi ha bocciato la riforma della Costituzione sulla magistratura è arrivato a circa il 54% nella regione, contro il 46% di chi ha votato sì. Il dato rispecchia l'andamento nazionale, con il No che supera il 54% in tutt'Italia e il sì che si attesta intorno al 46%. Per effetto di questo voto, in provincia di Ancona la vittoria del No si è fatta anche più schiacciante, avendo raggiunto il 58,4% (con 398 sezioni scrutinate su 468). 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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