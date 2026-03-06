Gianfelice Facchetti si schiera con i nerazzurri | Fischi a Bastoni patetici l’Inter di Chivu deve avere tranquillità

Gianfelice Facchetti ha commentato i fischi rivolti a Bastoni durante una partita dell’Inter, definendoli patetici. L’attore e scrittore si è schierato a favore del difensore e ha sottolineato la necessità che la squadra di Chivu mantenga la calma in un momento difficile. La sua presa di posizione si è concentrata sul rispetto per i giocatori e sulla richiesta di tranquillità per l’intera squadra nerazzurra.

Inter News 24 Gianfelice Facchetti difende Bastoni e analizza il momento dei nerazzurri: l'attore e scrittore ha espresso il suo totale supporto per il difensore. In un clima di grande fermento per il compleanno numero 118 del club, Gianfelice Facchetti, attore e figlio dell'indimenticato capitano Giacinto, ha presentato il racconto teatrale "Aperti al mondo. Dal 1908". A margine dell'evento, ha rilasciato una lunga intervista ai colleghi di Tuttosport, toccando i temi più caldi che scuotono l'ambiente della capolista. Al centro del dibattito c'è Alessandro Bastoni, centrale mancino della Nazionale noto per la sua qualità nell'impostazione, recentemente bersagliato da critiche che Facchetti non ha esitato a definire figlie di un accanimento mediatico alimentato dai social.