Tumore polmonare perché non risponde all’immunoterapia | studio italiano svela cosa accade e apre la via a cure mirate

Un ricercatore italiano ha scoperto perché alcuni tumori polmonari non rispondono all’immunoterapia. La causa risiede in particolari mutazioni genetiche che impediscono al trattamento di agire correttamente. Lo studio, condotto presso un centro di ricerca a Milano, analizza i meccanismi molecolari coinvolti e apre nuove strade per curare meglio i pazienti.

A volte l'immunoterapia, che aiuta il sistema difensivo del corpo ad attaccare le cellule del tumore, non funziona. Tra le diverse cause di questa resistenza, almeno per il tumore del polmone non a piccole cellule, quindi la forma più diffusa, ci sarebbe anche la "creazione" di un habitat favorevole appunto alla neoplasia. Così, generando un ambiente che lo protegge dal sistema immunitario, riduce l'efficacia delle immunoterapie. A dirlo è una ricerca coordinati dagli studiosi dell'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE), i cui risultati sono stati pubblicati sul Journal for ImmunoTherapy of Cancer. Perché il tumore del polmone resiste all'immunoterapia: la ricerca. Il tumore del polmone non a piccole cellule può costruire un ambiente che lo protegge dal sistema immunitario, riducendo così l'efficacia delle immunoterapie. A rilevarlo uno studio coordinato dai ricercatori. Tumore al polmone: scoperto un nuovo meccanismo di resistenza all'immunoterapia. Al centro della ricerca la proteina hMENA: si tratta di cellule non tumorali che rendono però il tumore più aggressivo e resistente alle terapie. Una nuova tecnologia potrebbe consentire lo screening del sangue per il tumore polmonare in una fase in cui la massa tumorale è ancora invisibile alla Tac. Microcitoma, per il tumore polmonare più raro e difficile da affrontare cresce lo spazio dell'immunoterapia.