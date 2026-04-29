Il Comune ha annunciato interventi per ripristinare il decoro nell’area sotto il cavalcaferrovia de Sabbata, dietro il Monumento alla Resistenza. L’obiettivo è migliorare l’aspetto della zona e garantire il rispetto delle norme di legalità. Sono previste attività di pulizia e di controllo per contrastare comportamenti illeciti e restituire sicurezza e ordine all’area pubblica. La decisione arriva dopo segnalazioni e richieste dei cittadini.

"Cosa farà il Comune per ripristinare legalità e decoro nell’area sotto il cavalcaferrovia de Sabbata, dietro il Monumento alla Resistenza?". La domanda è nero su bianco in una interpellanza, depositata in Comune dalla consigliera comunale Giulia Marchionni, la quale ha raccolto l’indignazione e il senso di abbandono espresso da dei residenti a fronte della situazione sfuggita al controllo delle istituzioni. "La domanda, però non vuole essere retorica – incalza Marchionni –: è necessario ridare serenità a dei cittadini che incontrano problemi a rientrare serenamente nelle proprie abitazioni. Non può essere retorica anche perché i disagi sono evidenziati da due anni".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Cosa fa il Comune per ripristinare il decoro?"

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