Luca Abete con Mr White e altri volontari per ripristinare il decoro delle strade di Napoli

Nella serata di ieri, Luca Abete si è unito a Mr White e ad altri due volontari per intervenire su alcune zone di Napoli. In particolare, hanno dipinto i dissuasori anti-sosta di Via Girolamo Santacroce, con l’obiettivo di migliorare l’aspetto delle strade. L’attività si è svolta in modo volontario e senza autorizzazioni ufficiali.

La scorsa sera Luca Abete ha collaborato con Mr White ed altri 2 volontari per dipingere i dissuasori anti-sosta di Via Girolamo Santacroce a Napoli. L'impegno di Mr White e degli altri volontari è quello di una protesta attiva per combattere il degrado in cui versano le strade partenopee: far.🔗 Leggi su Napolitoday.it Mazzette per rifare le strade di Roma, chiesto il rinvio a giudizio per Mr. Asfalto e altri 37 indagatiLa Procura chiede il processo per 37 indagati nell’inchiesta sulle mazzette per la manutenzione stradale. Decoro urbano: raddoppiano gli spazzini di quartiere, esteso il lavaggio delle stradeIl Comune di Parma, in collaborazione con Iren Ambiente Parma, avvierà a partire da marzo 2026 un programma strutturato di interventi per il...