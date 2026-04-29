Cosa c' è dietro la nomina di Malangone in Atm

Martedì sera si è svolta l’assemblea degli azionisti di Atm, durante la quale è stato rinnovato il consiglio d’amministrazione. Nonostante le discussioni e le polemiche che si sono susseguite, la nomina di Malangone nel ruolo di membro del cda è stata approvata. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti di diverse parti interessate, con decisioni prese in modo formale e secondo le procedure previste.

Alla fine, nonostante le polemiche, il consiglio d’amministrazione di Atm è stato rinnovato. L’assemblea degli azionisti si è svolta martedì sera (28 aprile). Tra i nomi dei nuovi componenti ci sono anche quelli di cui si è discusso di più negli ultimi giorni: Christian Malangone, direttore.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Nuovo vertice Atm: tra conferme e polemiche per la nomina di Malangone? Cosa sapere Assemblea Atm nomina Baccelli presidente e conferma Zorzan amministratore delegato a Milano. Nuovo amministratore delegato di Atm: Christian Malangone in poleMilano – Christian Malangone, attuale direttore generale del Comune di Milano, sarebbe in pole per diventare il nuovo amministratore delegato di Atm. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Rilancio di Unicredit su Generali: cosa c’è dietro la mossa di Orcel; Cosa c’è dietro l’ultimo scandalo servizi - Appunti; Cosa c’è dietro il boom dell’energia nucleare in Asia; Il Fatto: prima pagina per criticare la Salis. Cosa c’è dietro?. Cosa c'è dietro la nomina di Malangone in AtmMartedì sera è stato rinnovato il consiglio d'amministrazione. Il Comune ha voluto nel cda anche i nomi che avevano suscitato perplessità tra i consiglieri di Palazzo Marino. Come quello di Malangone, ... milanotoday.it L'enigma americano: il capitalismo scoppia di salute. Ma cosa c'è dietro?Nonostante il clima generale di ansia dei consumatori, le grandi imprese continuano a produrre utili robusti, con un allargamento anche a settori insospettabili. Ma i benefici sono distribuiti in modo ... corriere.it Putin-Trump, un'ora e mezzo di colloquio telefonico: cosa si sono detti - facebook.com facebook Oggi provo a spiegare cosa sta succedendo nelle petromonarchie e perché x.com