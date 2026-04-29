Corteo Ramelli aggredito mentre strappa manifesti e Capelli insorge | ‘Fatto grave e inaccettabile’

Durante un corteo dedicato a Ramelli, un uomo di 33 anni è stato aggredito mentre stava rimuovendo alcuni manifesti. Un gruppo di persone, arrivato improvvisamente a bordo di un’auto, lo ha colpito con pugni e calci. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Un esponente politico ha commentato l’accaduto definendolo un fatto grave e inaccettabile. La polizia sta indagando per identificare gli autori dell’aggressione.

Il 33enne è stato colpito con pugni e calci da un gruppo giunto improvvisamente da un'automobile. Riccardo De Corato, deputato Fdi, commenta: "È stato picchiato perché ha voluto andarsele a prendere" Durante il corteo dedicato aSergio Ramelli, militante delFronte della Gioventùucciso dagli attivisti diAvanguardia Operaianel1975, un33enne è stato vittima di una grave spedizione punitivacon calci e pugni. La motivazione? L’uomo sarebbe stato colto nella zona divia Aselli, dove erano presenti lestampeche commemoravano Ramelli, in procinto distrappare i manifesti: un chiarosegnale di protestae opposizione nei riguardi dello stesso corteo. “L’aggressione compiuta ieri rappresenta un fatto grave e inaccettabile“, condanna il segretario metropolitano del Partito Democratico di MilanoAlessandro Capelliin una nota.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Corteo Ramelli, aggredito mentre strappa manifesti e Capelli insorge: ‘Fatto grave e inaccettabile’ Notizie correlate Aggredito mentre strappa i manifesti del corteo per Sergio Ramelli. Per De Corato (Fdi) “se l’è andata a cercare”Una spedizione punitiva con calci e pugni contro chi stava strappando i manifesti dedicati a Sergio Ramelli, il militante del Fronte della Gioventù... Strappa i manifesti per l'anniversario della morte di Ramelli, 33enne aggreditoÈ stato aggredito per avere strappato alcuni manifesti dedicati a Sergio Ramelli, il giovane del Fronte della gioventù di cui si commemora la morte... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il corteo per Sergio Ramelli. Si aspetta l’ok della questura; Cagliari, manifestazione antifascista contro la commemorazione di Ramelli; Strappa i manifesti per Ramelli, uomo aggredito nella notte a Milano; Cagliari, commemorazione Ramelli e contro-corteo: clima incandescente. Aggredito mentre strappa i manifesti del corteo per Sergio Ramelli. Per De Corato (Fdi) se l’è andata a cercareIl gruppo è sceso da una Golf e ha aggredito il giovane nel luogo di commemorazione dell'attivista del Fronte della Gioventù ucciso nel 1975 da esponenti di Avanguardia Operaia ... ilfattoquotidiano.it Stacca i manifesti sul corteo per Sergio Ramelli a Milano, 33enne picchiato da neofascisti: Erano almeno 10Un 33enne è stato aggredito a Milano da un gruppo di militanti di estrema destra per aver staccato manifesti della parata per Sergio Ramelli ... fanpage.it Un ragazzo di 33 anni è stato aggredito ieri, poco prima della mezzanotte, in via Aselli a Milano, vicino a piazzale Gorini, da dove stasera partirà il corteo commemorativo per Sergio Ramelli, mentre strappava manifesti dedicati al militante del Fronte della Gi - facebook.com facebook Oggi ricorre l'anniversario della morte di Sergio #Ramelli, morto a 18 anni il 29 aprile 1975 a seguito dell'aggressione ad opera di alcuni militanti della sinistra extraparlamentare legati ad Avanguardia Operaia. La sua 'colpa' Essere un militante del Fronte del x.com