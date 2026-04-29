Corteo per Sergio Ramelli stasera la manifestazione | Città Studi blindata

Questa sera si è svolto un corteo in ricordo di Sergio Ramelli, giovane militante del Fronte della gioventù assassinato nel 1975. La manifestazione ha attraversato le strade di Città Studi, dove le forze dell’ordine hanno messo in atto misure di sicurezza e hanno blindato alcune aree. La commemorazione ha coinvolto numerosi partecipanti e si è svolta nel rispetto delle disposizioni di legge.

Si è tenuto questa sera il corteo in memoria di Sergio Ramelli, il giovane militante del Fronte della gioventù ucciso nel 1975. Come ogni anno la manifestazione si tiene il 29 aprile, giorno in cui Ramelli morì dopo l'aggressione subita il 13 marzo dello stesso anno. Un folto gruppo di.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Corteo per Sergio Ramelli, inizia la manifestazione: Città Studi blindataSi tiene questa sera il corteo in memoria di Sergio Ramelli, il giovane militante del Fronte della gioventù ucciso nel 1975. Milano, l’ultradestra in corteo per ricordare Sergio Ramelli, Enrico Pedenovi e Carlo BorsaniMilano, 29 aprile 2026 – Sono in tanti, camminano in colonne da cinque, vestiti di scuro. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il corteo per Sergio Ramelli. Si aspetta l’ok della questura; Cagliari, manifestazione antifascista contro la commemorazione di Ramelli; Commemorato Pedenovi, ucciso da Prima Linea. Sala: Attenti al linguaggio aggressivo, ecco cosa rischiamo; Cagliari, commemorazione Ramelli e contro-corteo: clima incandescente. Corteo per Sergio Ramelli, inizia la manifestazione: Città Studi blindataSi tiene questa sera il corteo in memoria di Sergio Ramelli, il giovane militante del Fronte della gioventù ucciso nel 1975. Come ogni anno la manifestazione si tiene il 29 aprile, giorno in cui Ramel ... milanotoday.it Milano, ultradestra in corteo per ricordare Sergio Ramelli. Alla fine il rito del presente e il saluto fascistaCentinaia, in colonne da cinque, hanno preso parte al corteo partito poco dopo le 21 in via Aselli e diretto in via Paladini ... ilgiorno.it UCCIDERE UN FASCISTA Sergio Ramelli aveva 18 anni quando fu brutalmente aggredito. Lo attaccarono in tanti contro uno: gli fracassarono il cranio a colpi di chiave inglese, la Hazet 36. “Uccidere un fascista non è reato”: in tanti lo dicevano, lo scrivevano - facebook.com facebook “Ricordo bene quando salutai Sergio Ramelli per l’ultima volta, pochi giorni prima della tragedia. Fu un saluto semplice, come quello che ci si scambia tutti i giorni”. x.com