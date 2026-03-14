Manifestazione a Roma il 14 marzo contro la guerra orari del corteo e percorso | divieti e limitazioni bus

Sabato 14 marzo a Roma si svolgerà una manifestazione contro la guerra e il referendum. L'appuntamento è alle 14.00, con un corteo che attraverserà alcune zone della città. Sono stati istituiti divieti e limitazioni al traffico, in particolare per i mezzi pubblici, durante le ore della manifestazione. La polizia ha predisposto misure di sicurezza per garantire lo svolgimento dell'evento.

Sabato 14 marzo dalle 14.00, a Roma è in programma una manifestazione per il No al referendum e contro la guerra. Il corteo partirà da piazza della Repubblica e arriverà a piazza di Porta San Giovanni. Modifiche alla viabilità e bus deviati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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