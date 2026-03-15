Domenica 15 marzo, Rai trasmetterà in diretta vari eventi sportivi tra cui lo sci a Courchevel, le Paralimpiadi, le gare di ciclismo, il volley, il basket e il calcio. La programmazione coprirà diverse discipline sportive, offrendo agli appassionati una giornata ricca di confronti e momenti di competizione. La copertura sarà visibile su Rai Sport, con aggiornamenti e commenti durante tutta la giornata.

In vista del weekend, Domenica 15 Marzo 2026, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi.. su Digital-News.it In vista del weekend, Domenica 15 Marzo 2026, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Domenica 15 Marzo Live Rai Sport: Sci Courchevel, Paralimpiadi, Ciclismo, Volley, Basket, Calcio

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