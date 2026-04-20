Castiglion Fiorentino un weekend all’insegna dello sport

A Castiglion Fiorentino si svolge un evento sportivo nel fine settimana, coinvolgendo diverse discipline come il ciclismo. La manifestazione si tiene nel centro storico e nelle zone limitrofe, attirando appassionati e partecipanti da varie parti della regione. Le attività si sono svolte durante il giorno, con gare e dimostrazioni che hanno coinvolto atleti di diverse età. La domenica si conclude con premiazioni e momenti di festa per tutta la comunità.

Arezzo, 20 aprile 2026 – Dal ciclismo all’enduro, passando per la marcia ardita: un fine settimana in cui a Castiglion Fiorentino lo sport è stato assoluto protagonista Ad aprire il programma, sabato 18 aprile, è stato il 23° Trofeo Fans Club Daniele Bennati, andato in scena al ciclodromo di Montecchio Vesponi con protagonisti i giovanissimi ciclisti, dai 7 ai 12 anni. La manifestazione, organizzata dalla ASD Polisportiva Albergo-Oliveto in collaborazione con il Fans Club Daniele Bennati, si conferma un appuntamento consolidato per la promozione del ciclismo tra le nuove generazioni....🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Castiglion Fiorentino, un weekend all’insegna dello sport Notizie correlate Leggi anche: Gran Galà dello Sport “Città di Castiglion Fiorentino”. A Coverciano presentata la IXª edizione Conto alla rovescia per la IX edizione del Gran Galà dello Sport – Città di Castiglion FiorentinoArezzo, 9 marzo 2026 – Inizia ufficialmente il conto alla rovescia per la IX edizione del Gran Galà dello Sport – Città di Castiglion Fiorentino. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sulle strade di Bennati: a Castiglion Fiorentino torna la cicloturistica del 19 aprile; A Castiglion Fiorentino torna il Flash Festival 2026; Flash Festival 2026 si espande oltre la musica con 14 masterclass di vino, cene conviviali a tavola lunga e una nuova zen tent in Toscana; Weekend in Toscana oltre Firenze: 7 città d’arte da scoprire per una fuga di due giorni. Castiglion Fiorentino, un weekend all’insegna dello sportDal ciclismo all’enduro, passando per la marcia ardita: un fine settimana in cui a Castiglion Fiorentino lo sport è stato assoluto protagonista ... lanazione.it Dj, drink e voglia di stare insieme: salotto naturale a Castiglion Fiorentino con Good SundayLa primavera è il tempo in cui Castiglion Fiorentino (Arezzo) si prepara all'aumento del flusso di visitatori verso il suo splendido centro storico. In attesa delle grandi manifestazioni che il Comune ... corrierediarezzo.it Amaranto Channel. . Stamani gli studenti del Liceo Scientifico di Castiglion Fiorentino hanno ripulito la zona intono alla loro scuola. - facebook.com facebook