Corsa e solidarietà a Montevarchi

A Montevarchi si svolge un evento dedicato alla corsa e alla solidarietà, coinvolgendo circa 240.000 studenti provenienti da diverse scuole italiane. L'iniziativa mira a raccogliere fondi e sensibilizzare sull'importanza di combattere la malnutrizione, con le scuole che si preparano a partecipare a questa giornata di attività sportive e impegno sociale. La manifestazione si svolge in modo organizzato, con studenti e insegnanti coinvolti in varie attività lungo il percorso.

Un’ondata di energia e solidarietà attraversa le scuole italiane: 240.000 studenti pronti a correre per un obiettivo comune: combattere la malnutrizione. La “Corsa Contro la Fame” è il più grande progetto didattico, sportivo e solidale al mondo e, in Italia, giunge alla sua undicesima edizione.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: “Insieme si vince“, tutti di corsa per la solidarietà Solidarietà in corsa: una nuova ambulanza per il plesso Landolfi di SolofraUn’ambulanza nuova, attrezzata e operativa entra a far parte dei servizi del plesso Landolfi di Solofra. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Modena di corsa con l’Accademia: sport e solidarietà in movimento; Lignano, successo per la Corsa delle Rose: sport e solidarietà; Scatta alle Cascine 2026: sport e solidarietà al fianco del Banco Alimentare della Toscana; A Udine una giornata di sport e solidarietà: torna la staffetta Metti il Turbo. Corsa e solidarietà a MontevarchiL’Istituto Comprensivo Raffaello Magiotti di Montevarchi per il terzo anno consecutivo aderisce al progetto della Corsa Contro la Fame ... arezzonotizie.it ULSS4 alla Run4Hope: una corsa per la solidarietà da Caposile a JesoloL'Ulss4 Veneto Orientale partecipa alla Run4Hope, staffetta per sostenere la ricerca sulla Fibrosi Cistica da Caposile a Jesolo. Scopri l'impegno e i dettagli dell'iniziativa. ilnuovoterraglio.it l RUNNING CORSA 8,54 kr00:53:4706:18 4706:18 min/km km Distanzaurata Ritmo - facebook.com facebook Prima corsa a tappe della stagione per Riuscirà ad aggiungere un altro trofeo al suo palmares Guarda il #GiroDiRomandia, da oggi, martedì 28 aprile, fino a domenica 3 maggio, su #DAZN tramite i canali Eurosport x.com