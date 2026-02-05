Solidarietà in corsa | una nuova ambulanza per il plesso Landolfi di Solofra

Un’ambulanza nuova si aggiunge ai servizi del plesso Landolfi di Solofra. È un’ambulanza moderna, attrezzata e pronta all’uso, consegnata ieri e subito operativa. La struttura sanitaria di Solofra rafforza così la propria assistenza di emergenza, offrendo un supporto più rapido ai cittadini. La consegna è stata accolta con soddisfazione da medici, operatori e amministratori locali.

Un'ambulanza nuova, attrezzata e operativa entra a far parte dei servizi del plesso Landolfi di Solofra. Servirà a rafforzare l'assistenza sanitaria per la comunità locale e a rendere più rapido il collegamento con la Città ospedaliera di Avellino.

