Porcari lancia un calendario di eventi in attesa della "corsa rosa". Sarà la marcia podistica benefica “Insieme si vince“ ad aprire ufficialmente il programma di eventi denominato Porcari corre col Giro, che accompagna il territorio verso il grande appuntamento del 20 maggio, quando l’11ª tappa del Giro d’Italia partirà da Porcari, in direzione Chiavari. L’appuntamento è fissato per sabato prossimo, alle 15.30 in piazza Felice Orsi, per dare il via ad una manifestazione che unisce sport, comunità e solidarietà. Giunta quest’anno alla sua IX edizione, la marcia è promossa dal Rotary Club Montecarlo Piana di Lucca, in collaborazione con l’Atletica Porcari e col patrocinio del Comune di Porcari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Insieme si vince“, tutti di corsa per la solidarietà

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