Rrahmani torna al comando | il Napoli ritrova il suo leader difensivo

Amir Rrahmani torna in campo e subito cambia le cose per il Napoli. Dopo un periodo in cui ha dovuto saltare alcune partite, il difensore albanese rientra tra i titolari e dà sicurezza alla difesa partenopea. La squadra sembra più stabile e compatta con il suo ritorno. I tifosi sperano che questa sia la svolta per le prossime gare.

"> Il Napoli ritrova Amir Rrahmani e non si tratta di un recupero come gli altri. Sabato a Marassi il centrale kosovaro tornerà al centro della difesa azzurra, ristabilendo gerarchie e certezze che i numeri raccontano senza bisogno di interpretazioni. Come sottolinea Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, esiste un Napoli con Rrahmani e un Napoli senza Rrahmani. E la differenza è netta. Il difensore ha saltato le ultime quattro partite per un problema muscolare accusato contro il Sassuolo, interrompendo una striscia impressionante: 17 presenze da titolare nelle ultime 18 gare disputate dall’1 novembre.🔗 Leggi su Napolipiu.com

