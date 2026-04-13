Corriere dello Sport | Il Parma resiste il Napoli si aggrappa a McTominay | pari che pesa nella corsa Champions

Nel match tra Parma e Napoli, il risultato finale è stato un pareggio che influisce sulla corsa alla Champions League. Il Parma ha mantenuto la sua resistenza, mentre il Napoli ha affidato molte speranze a McTominay. Dopo quasi un anno, il Parma di Cuesta ha affrontato nuovamente il Napoli di Conte e ha restituito all’Inter ciò che era stato tolto in precedenza dal Parma di Chivu ai nerazzurri di Inzaghi.

"> Dopo quasi un anno, ancora contro il Napoli di Conte, il Parma di Cuesta restituisce all’Inter ciò che il Parma di Chivu aveva sottratto ai nerazzurri di Inzaghi. Un intreccio che, come sottolinea Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, assume i contorni di un’equazione perfetta: il pareggio del Tardini, unito al risultato di Como, porta l’Inter a +9 sul Napoli a sei giornate dalla fine, complicando sensibilmente i sogni di rimonta partenopei. Fabio Mandarini del Corriere dello Sport evidenzia come, se da un lato lo scudetto si allontana, dall’altro il Napoli consolida la seconda posizione, ora a +3 sul Milan, con la qualificazione in Champions League sempre più concreta.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Il Parma resiste, il Napoli si aggrappa a McTominay: pari che pesa nella corsa Champions” Corriere dello Sport: “McTominay, l’uomo ovunque di Conte: il trasformista che trascina il Napoli”Corriere dello Sport: “McTominay, l’uomo ovunque di Conte: il trasformista che trascina il Napoli”"> Dalla mezzala al falso nove, passando per...