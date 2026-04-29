Corriere dello Sport – Lewandowski conteso da Juve e Milan Ma c’è una squadra in vantaggio…    

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il futuro di Lewandowski potrebbe essere in Italia, con la Juventus e il Milan entrambe interessate al suo acquisto. Tuttavia, tra le due squadre, una sembra essere in vantaggio nella corsa al calciatore. La trattativa è ancora in fase di sviluppo e non sono stati forniti dettagli ufficiali sui tempi o sulle modalità dell’eventuale trasferimento.

2026-04-29 13:20:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere dello Sport: Il futuro di Lewandowski sarà dentro i confini Italia? Probabile. Almeno secondo il quotidiano spagnolo As. In Spagna, infatti, scrivono che in occasione del suo recente viaggio in Italia, l’agente dell’attaccante polacco Pini Zahavi avrebbe parlato sia con la Juve che con il Milan visto che il giocatore – che non ha ancora escluso di rinnovare col Barcellona – vorrebbe un club che giochi in Champions. Quindi, molto dipenderà dal piazzamento dei bianconeri di Spalletti alla fine di questa stagione. Juve in pole per Lewandowski.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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