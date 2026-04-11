Corriere dello Sport – La mossa del Barcellona che spiazza la Juve per Lewandowski | A fine mese si attendono una risposta

Il Barcellona ha offerto a Lewandowski un nuovo contratto, con la scadenza attuale prevista per il 30 giugno. La proposta arriva in un momento in cui si aspetta una risposta entro la fine del mese. La trattativa riguarda il rinnovo del contratto dell’attaccante, che ha un accordo in corso con i blaugrana fino alla fine di giugno. La questione è al centro delle discussioni tra il club e il giocatore.

2026-04-11 12:48:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere: BARCELLONA (Spagna) – Il Barcellona ha proposto il prolungamento di contratto a Robert Lewandowski, il cui attuale accordo con i blaugrana scade il prossimo 30 giugno. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, il club catalano ha presentato la proprio offerta di rinnovo al quasi 38enne attaccante polacco. Nonostante l’età, numerosi club sono sulle sue tracce di Lewandoski: tra questi ci sono anche Milan e Juventus, oltre al Chicago Fire e a varie società saudite. L’attaccante è al Barcellona dal 2022, dopo 8 stagioni e 344 gol ufficiali realizzati nel Bayern Monaco.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Corriere dello Sport – La mossa del Barcellona che spiazza la Juve per Lewandowski: “A fine mese si attendono una risposta” Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, la migliore risposta” Corriere dello Sport – a fine stagione la resa dei conti2026-03-14 12:03:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal CdS: ROMA – “Il presidente sono io, gli altri sono dipendenti“.