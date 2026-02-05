Italia maglia nera per spreco alimentare ogni settimana buttato oltre mezzo chilo di cibo a persona

L’Italia si conferma il paese con lo spreco alimentare più alto in Europa. Ogni settimana, in media, ogni italiano butta via oltre mezzo chilo di cibo. La quantità supera quella di francesi, spagnoli, olandesi e tedeschi. Un problema che riguarda tutte le famiglie e che pesa sui rifiuti e sull’ambiente.

