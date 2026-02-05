Italia maglia nera per spreco alimentare ogni settimana buttato oltre mezzo chilo di cibo a persona
L’Italia si conferma il paese con lo spreco alimentare più alto in Europa. Ogni settimana, in media, ogni italiano butta via oltre mezzo chilo di cibo. La quantità supera quella di francesi, spagnoli, olandesi e tedeschi. Un problema che riguarda tutte le famiglie e che pesa sui rifiuti e sull’ambiente.
(Adnkronos) – Nel confronto con gli altri Paesi europei, lo spreco settimanale pro capite degli italiani è di 555,8 g, più dei francesi (459,9 g), spagnoli (446,5 g), olandesi (469,6 g) e tedeschi (512,9 g). Siamo ultimi in questa classifica, con circa 100 grammi di cibo buttato in più a persona rispetto a uno spagnolo. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Approfondimenti su Italia Spreco
Buttiamo mezzo chilo a testa ogni settimana. Nella Giornata contro lo spreco alimentare, lo chef Nicola Longanesi ci insegna come eliminare questa pessima abitudine
Ogni settimana, in Italia, si spreca circa mezzo chilo di cibo a testa.
Spreco alimentare, Coop Lombardia recupera oltre 850 tonnellate di cibo nel 2025
Nel 2025, Coop Lombardia ha recuperato più di 850 tonnellate di cibo grazie al progetto Buon Fine.
Ultime notizie su Italia Spreco
Argomenti discussi: Bavaglio alla stampa, l’Italia maglia nera in Europa per le querele temerarie; Salgono Saipem e Prysmian, maglia nera per Leonardo; Lazio maglia nera per gli incidenti sul lavoro, +7,2% in un anno; Il Manchester City celebra il Capodanno cinese con una maglia speciale.
Spreco alimentare: l’Italia maglia nera in Europa. Lo chef: «Ecco come riusare gli avanzi»Buttiamo mezzo chilo a testa ogni settimana. Nella Giornata contro lo spreco alimentare, lo chef Nicola Longanesi ci insegna come eliminare questa pessima abitudine ... iodonna.it
Italia maglia nera per querele temerarie, allarme libertà di stampa.Italia in vetta alla classifica delle querele temerarieNel 2024 l’Italia si conferma al primo posto in Europa per numero di querele temerarie, le co ... assodigitale.it
“Salgono le quotazioni di Matteo Cocchi: in Inter-Torino di Coppa Italia possibile maglia da titolare per il classe 2007” (Sky) Lanciato da Chivu nel settore giovanile, possibile titolare stasera. facebook
Solo in Italia si cambia la maglia alla velocità della luce…e rimani anche eletto in un partito fantasma… #Vannacci #lega #Europa #Lega x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.