Alla fine dell’anno i numeri sugli infortuni mortali sul lavoro in Italia confermano una situazione grave, soprattutto nella nostra provincia. Sono già undici le vittime nel 2025, e i dati finali rendono ancora più pesante il bilancio. La provincia si conferma come uno dei territori più colpiti da incidenti fatali sul lavoro.

A fine novembre il quadro era già pesante. Adesso, con i dati riferiti all’intero anno, diventa drammatico, in particolare per la nostra provincia. Nel 2025, in provincia di Macerata sono undici le persone che hanno perso la vita a causa di un infortunio sul lavoro, quasi tre volte in più rispetto al 2024, quando il numero dei morti si era fermato a quattro. Un numero di gran lunga superiore a quello delle vittime registrate nelle altre province della regione: sei nella provincia di Pesaro e Urbino, cinque nella provincia di Ancona, cinque nella provincia di Ascoli e quattro nella provincia di Fermo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Infortuni mortali sul lavoro. Maglia nera alla provincia. Undici vittime nel 2025

Approfondimenti su Infortuni Morti

Nel Lazio, gli infortuni sul lavoro registrano un aumento del 12% nel 2025, con un incremento segnato nei primi dieci mesi dell'anno.

Secondo i dati ufficiali dell’Inail, tra gennaio e novembre 2025, in Lazio si registrano 40 denunce di infortunio sul lavoro.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Infortuni Morti

Argomenti discussi: Incidenti sul lavoro, 1.093 morti nel 2025: i dati Inail. Tra gli studenti quasi 2mila infortuni durante l’alternanza; Cgil Marche su infortuni mortali lavoro: +40,9% i mortali nel 2025. Longhin . La Regione convochi subito un tavolo di lavoro permanente; Incidenti sul lavoro, nel 2025 meno morti ma più feriti. Tra le vittime anche 8 studenti dell'alternanza scuola-lavoro; Lavoro. Nel 2025 si contano 1.093 infortuni mortali.

Infortuni sul lavoro 2025: lievi aumenti complessivi, 792 vittime. Boom malattie professionaliLe denunce mensili di infortunio sul lavoro, in complesso e con esito mortale, sono analizzate separatamente per modalità di accadimento – in occasione di lavoro e in itinere – con esclusione dei casi ... giornaledellepmi.it

Morti sul lavoro in crescita nelle Marche, nel 2024 sono stati 31Inail registra il 41% in più di vittime rispetto al 2024. Il Maceratese il territorio più colpito. Quasi 17mila le denunce di infortunio. Costruzioni e sanità i settori più pericolosi ... rainews.it

Non solo infortuni mortali, a crescere sono soprattutto le patologie professionali facebook

Nel 2025 i morti sul lavoro e per recarsi sul posto di lavoro sono risultati in calo. Ma aumenta la componente degli incidenti mortali avvenuti sul percorso. "Le denunce di infortunio in occasione di lavoro con esito mortale (al netto degli studenti) presentate x.com