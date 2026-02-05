Infortuni mortali sul lavoro Maglia nera alla provincia Undici vittime nel 2025

Alla fine dell’anno i numeri sugli infortuni mortali sul lavoro in Italia confermano una situazione grave, soprattutto nella nostra provincia. Sono già undici le vittime nel 2025, e i dati finali rendono ancora più pesante il bilancio. La provincia si conferma come uno dei territori più colpiti da incidenti fatali sul lavoro.

A fine novembre il quadro era già pesante. Adesso, con i dati riferiti all’intero anno, diventa drammatico, in particolare per la nostra provincia. Nel 2025, in provincia di Macerata sono undici le persone che hanno perso la vita a causa di un infortunio sul lavoro, quasi tre volte in più rispetto al 2024, quando il numero dei morti si era fermato a quattro. Un numero di gran lunga superiore a quello delle vittime registrate nelle altre province della regione: sei nella provincia di Pesaro e Urbino, cinque nella provincia di Ancona, cinque nella provincia di Ascoli e quattro nella provincia di Fermo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

