Grave incidente in moto | giovane originario di Coreno Ausonio trasportato in ospedale in codice rosso

Un giovane di Coreno Ausonio, residente da tempo a Montecarlo, è rimasto coinvolto in un grave incidente in moto. L’incidente è avvenuto lungo una strada della zona, e il ragazzo è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le prime verifiche e per gestire la situazione.

Il ragazzo, residente a Montecarlo, è rimasto coinvolto in un drammatico sinistro. Comunità in apprensione e vicina alla famiglia. Un giovane originario di Coreno Ausonio (Frosinone), ma da tempo residente a Montecarlo, è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale mentre si trovava alla guida della sua moto. Il sinistro si è verificato nelle scorse ore e ha richiesto l'immediato intervento dei soccorsi. Il ragazzo, 29 anni, è stato trasportato d'urgenza in ospedale in codice rosso, dove è attualmente ricoverato. Le sue condizioni sono al momento oggetto di valutazione da parte dei sanitari. Sulla dinamica dell'accaduto sono in corso gli accertamenti delle autorità competenti, che stanno lavorare per ricostruire con precisione quanto accaduto.