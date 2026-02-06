Pietro Sordillo compie 102 anni | una vita dedicata all’Arma

Pietro Sordillo, ex carabiniere, ha appena festeggiato 102 anni. È una vita passata in divisa, dedicata al servizio e alla tutela della comunità. Per l’occasione, ha ricevuto un messaggio di affetto e rispetto dal comandante generale dell’Arma, il generale Salvatore Luongo. Un traguardo importante per un uomo che ha trascorso decenni tra servizio e dedizione.

Tempo di lettura: 2 minuti ll Carabiniere in congedo Pietro Sordillo ha compiuto 102 anni, ricevendo per l’occasione un segno di stima da parte del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo. A nome dell’Istituzione gli sono stati inviati una lettera di auguri e una lucerna in cristallo, storico copricapo a due punte, consegnati dal Comandante Provinciale di Avellino, Colonnello Angelo Zito. Nel ringraziare per l’attenzione ricevuta, Sordillo ha ripercorso alcuni passaggi della propria esperienza nell’Arma. Arruolato negli anni più complessi della storia nazionale, prestò servizio tra Roma, Frosinone e Bologna nel periodo a cavallo dell’armistizio, vivendo direttamente le vicende della Seconda guerra mondiale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Pietro Sordillo compie 102 anni: una vita dedicata all’Arma Approfondimenti su Pietro Sordillo Montemiletto, 102 candeline per il carabiniere in congedo Pietro Sordillo A Montemiletto, Pietro Sordillo ha festeggiato 102 anni. Festa grande a Grisì, 100 candeline per Pietro Ruffino: "Una vita dedicata al lavoro e alla famiglia" Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Pietro Sordillo Montemiletto (AV) – 102 anni per il carabiniere SordilloIl carabiniere in congedo Pietro Sordillo ha compiuto 102 anni, ricevendo per l’occasione un segno di stima da parte del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salva ... irpinia24.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.