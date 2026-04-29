Nella Coppa Italia FISPIC, la squadra di Sanremo-Liguria ha superato Ticinia Novara e Insuperabili Torino nel triangolare di Crema. La vittoria permette alla formazione di volare in Final Four, dopo aver ottenuto risultati convincenti contro le avversarie. La competizione continua con le prossime sfide per definire le squadre che accederanno alla fase finale.

? Cosa sapere La Sanremo-Liguria batte Ticinia Novara e Insuperabili Torino nel triangolare di Crema.. Il club ligure assicura il pass per la Final Four del 20 e 21 giugno.. La Sanremo-Liguria Calcio Non Vedenti ha strappato il pass per la Final Four della Coppa Italia FISPIC dopo un dominio netto a Crema domenica scorsa, battendo con convinzione le formazioni di Ticinia Novara e Insuperabili Torino. Il gruppo ligure, già protagonista di un ottimo avvio nel Campionato Italiano B1, ha confermato il proprio valore tecnico durante il triangolare organizzato dalla Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi. La prestazione mostrata in Lombardia non solo consolida il prestigio del Ponente nel dello sport paralimpico nazionale, ma proietta la squadra verso i vertici della competizione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Coppa Italia FISPIC: Sanremo travolge tutti e vola in Final Four

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