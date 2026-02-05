Coppa Italia un’Atalanta spietata travolge 3-0 la Juventus e vola in semifinale

L’Atalanta ha battuto la Juventus 3-0 nei quarti di finale di Coppa Italia. I nerazzurri sono stati efficaci con poche occasioni, mentre i bianconeri non sono riusciti a reagire. La squadra di Gasperini vola in semifinale, mostrando una prestazione concreta e senza fronzoli.

Per riassumere il quarto di finale tra Atalanta e Juventus basti una sola statistica: i nerazzurri hanno convertito in gol le sole tre occasioni costruite nei 90 minuti. Partita perfetta quella dell'undici di Palladino che lascia sfogare a lungo i bianconeri che spendono tante energie ma riescono raramente ad impensierire Carnesecchi per poi colpire al momento giusto. Il vantaggio arriva sul rigore dovuto al fallo di mano di Bremer, trasformato alla grande da Scamacca. La Dea mette in ghiacciaia il risultato, colpendo una Juventus sbilanciata in avanti a caccia del pareggio con le reti dei nuovi entrati Sulemana e Pasalic.

